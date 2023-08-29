В Крыму опровергли информацию о взрывах в Оленевке

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опроверг информацию о взрывах в Оленевке на западе полуострова близ мыса Тарханкут. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

24 августа сообщалось, что на мысе Тарханкут на Западе Крыма высадилась украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Очевидцы сообщили, что диверсанты обстреляли местный кемпинг Оленевка Village, украинские силовики же заявили, что ДРГ вступила в бой с подразделениями ВС РФ. Российские Telegram-каналы сообщили об уничтожении 15-20 разведчиков, на Украине утверждают, что они без потерь вернулись домой. Отмечалось, что после происшествия в полиции Черноморского района Крыма был объявлен сбор личного состава и введен план «Крепость».