Работника завода в Калужской области заподозрили в убийстве коллеги

27 августа на территории предприятия, расположенного в поселке, нашли тело 21-летней работницы. На ее теле обнаружили травмы, свидетельствующие о насилии и криминальном характере ее смерти, заявили в СК.

По подозрению в убийстве задержали 36-летнего жителя Дзержинского района Калужской области. Представитель СК заявил РИА Новости, что он работал с девушкой на одном предприятии.