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Работника завода в Калужской области заподозрили в убийстве коллеги

В поселке Полотняный Завод (Калужская область) задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 21-летней девушки. Об этом сообщается на странице регионального управления Следственного комитета (СК) РФ.

Работника завода в Калужской области заподозрили в убийстве коллеги
© РИА Новости

27 августа на территории предприятия, расположенного в поселке, нашли тело 21-летней работницы. На ее теле обнаружили травмы, свидетельствующие о насилии и криминальном характере ее смерти, заявили в СК.

По подозрению в убийстве задержали 36-летнего жителя Дзержинского района Калужской области. Представитель СК заявил РИА Новости, что он работал с девушкой на одном предприятии.

Сразу после совершения убийства мужчина сбежал, но сотрудники уголовного розыска нашли его на территории Московской области. Следователи будут просить суд арестовать его.

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