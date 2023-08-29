Работника завода в Калужской области заподозрили в убийстве коллеги
В поселке Полотняный Завод (Калужская область) задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 21-летней девушки. Об этом сообщается на странице регионального управления Следственного комитета (СК) РФ.
27 августа на территории предприятия, расположенного в поселке, нашли тело 21-летней работницы. На ее теле обнаружили травмы, свидетельствующие о насилии и криминальном характере ее смерти, заявили в СК.
По подозрению в убийстве задержали 36-летнего жителя Дзержинского района Калужской области. Представитель СК заявил РИА Новости, что он работал с девушкой на одном предприятии.
Сразу после совершения убийства мужчина сбежал, но сотрудники уголовного розыска нашли его на территории Московской области. Следователи будут просить суд арестовать его.
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