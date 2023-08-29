Появились подробности крушения Ми-8 под Челябинском

Жертвами крушения вертолета Ми-8 в Челябинской области, по предварительным данным, стали трое членов его экипажа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, предварительной причиной крушения назван отказ техники.

Источник ТАСС заявил, что вертолет принадлежал ФСБ. Собеседник агентства утверждает, что на борту находился только экипаж.