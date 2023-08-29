В ФРГ выдали ордер на арест подозреваемого в нарушении санкций ЕС россиянина

Прокуратура ФРГ получила ордер на арест от следственного судьи Федерального суда в отношении имеющего гражданство России и Германии Вальдемара В., которого подозревают в неоднократном нарушении закона о внешней торговле, в том числе в обходе санкций, введенных Евросоюзом против Москвы. Об этом сообщили в федеральной прокуратуре в Карлсруэ.

© Парламентская газета

Как утверждают в ведомстве, Вальдемар В. является управляющим директором двух компаний, занимающихся международной торговлей электронными компонентами. С января 2020 года по март текущего года он, как считают в прокуратуре, в 26 случаях поставлял такие компоненты российской компании по производству военной техники и аксессуаров, в число которых входит беспилотник «Орлан-10». Отмечается, что эти компоненты попадают под действие постановления Евросоюза об эмбарго на поставки в Россию.

«Следственный судья Федерального суда вчера (28 августа — Прим.ред.) выдал ордер на арест подозреваемого и распорядился о дальнейшем содержании под стражей до суда», — приводит ТАСС заявление прокуратуры.

В ведомстве уверены, что обвиняемый сначала импортировал товары в Германию из-за границы, а затем экспортировал их в Россию.

«При этом экспорт первоначально осуществлялся двум гражданским фиктивным компаниям, базирующимся в России. По согласованию с подозреваемым они организовали передачу производителю военной техники», — говорится в сообщении.