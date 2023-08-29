Гражданина Германии заподозрили в продаже запчастей для российских дронов

Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест Вольдемара В., который подозревается в том, что продавал российским компаниям компоненты для дронов, нарушая запрет ЕС. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте ведомства.

В прокуратуре отметили, что Вольдемар В. имеет гражданство России и Германии и является управляющим директором двух немецких компаний, которые занимаются торговлей электронными компонентами.

«В период с января 2020 года по март 2023 года он экспортировал 26 электронных компонентов российской компании, производящей военную технику и аксессуары. В их число входит и беспилотник «Орлан-10», который в настоящее время используется российскими вооруженными силами на Украине. Эти компоненты попадали под действие Постановления об эмбарго в отношении России (ЕС) № 833/2014», - говорится в заявлении Федеральной прокуратуры Германии.

Следствие считает, что для обхода санкций после начала российское военной операции на Украине подозреваемый «перешел на транспортировку товаров через Дубай и Литву». Общая стоимость запчастей, нелегально проданных в Россию, составляет около 715 000 евро.

Сейчас Вольдемар В. находится под стражей, в отношении его возбуждено уголовное дело.