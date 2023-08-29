Мировой судья устроил стрельбу во время допроса в Казани

В Казани мировой судья устроил стрельбу во время допроса после задержания за потасовку в центре города. Об этом сообщают «Казанские ведомости».

Инцидент произошел в ночь на 29 августа. Полицейские прибыли на улицу Баумана — там произошла драка между двумя жителями города. Одного из участников потасовки для дальнейшего разбирательства доставили в ближайший стационарный пост.

В ходе допроса задержанный вытащил травматический пистолет и выстрелил в окно. После произошедшего полицейские скрутили мужчину и отобрали оружие.

Позже выяснилось, что стрелок является мировым судьей из Альметьевска. При этом травматическое оружие находилось у него на законных основаниях. Во время задержания мужчина находился в нетрезвом состоянии — от него исходил стойкий запах алкоголя.