СК раскрыл подробности в деле "смолинского маньяка"

Следователь отдела криминалистики СУ СК России по Челябинской области, полковник юстиции Александр Котарев раскрыл новые подробности в деле "смолинского маньяка". Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

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По информации источника, Владимир Ческидов осенью 2009 года познакомился с 19-летней девушкой возле ТК "Синегорье" в районе железнодорожного вокзала Челябинска.

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"Это было вечернее время. Оба в этом районе прогуливались. Они общались около часа, а затем мужчина пригласил девушку попить чаю", – отметил Котарев.

До дома мужчины в поселке Смолино они добрались на автобусе. После выпитого чая девушка собралась уходить, однако Ческидов перегородил ей дорогу и, как утверждает женщина, показал ей нож. Тогда он заявил:

"Ты в заложниках, если попытаешься уйти или позвать на помощь, я тебя убью".

Затем мужчина отвел заложницу в одну из комнат. В доме больше никого не было.

"Вероятно, план похищения был у Ческидова изначально. Потому что решетка на форточке и замок на двери были уже установлены", – добавил следователь.

Следствие также сообщало, что в доме проживала в 2010–2011 годах еще одна молодая женщина, которая тоже находилась в заложниках у Ческидова. По информации СК, во время ссоры мужчина расправился с ней и закопал ее тело под домом.

"Работа по установлению личности убитой продолжается. Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия, назначена молекулярно-генетическая судебная экспертиза", – подчеркнул Котарев.

По словам следователя, Ческидов похищал женщин по причине того, что влюблялся в них. Мужчина считал, что жертвы должны жить с ним. Также Котарев рассказал, могли ли в этом доме быть еще пленницы до 2009 года.

"У следствия таких данных нет. Но мы продолжаем устанавливать все обстоятельства", – заявил он.

Мать, которая проживала вместе с сыном, была в курсе похищений пленниц, добавил следователь.

"Сама пенсионерка отрицает вину. А вот отец, со слов Ческидова и потерпевшей, ни о чем даже не догадывался. В силу болезни и лежачего образа жизни", – сообщил Котарев.

По информации источника, после задержания подозреваемого появились сведения, что пленницу на самом деле выпустила именно его мать. Как утверждает следователь со слов жертвы, мать Ческидова подошла к пленнице и сказала:

"Вот тебе деньги. Езжай домой. Тебя, наверное, уже потеряли".

Об инциденте с пленением девушки стало известно 31 июля. Мужчина совершил ее похищение в 2009 году, однако заявление в полицию о пропаже ее сестра написала лишь в 2023 году.

После обострения психического заболевания подозреваемый был доставлен в лечебное учреждение, после чего похищенной девушке удалось сбежать. На момент похищения ей было 19 лет, сейчас ей 33 года.

Отмечалось, что мужчина причастен к похищению еще одной девушки, которую он убил в 2011 году. Позже факт произошедшего подтвердил региональный Следственный комитет.