Самолет из Москвы в Тобольск экстренно сел в Тюмени

Борт авиакомпании «ЮВТ Аэро» из Москвы в Тобольск пришлось сажать в Тюмени из-за отказа одной из систем. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.

«28.08.2023, 11:27 (время московское). Рейс UVT203 Москва (Домодедово) — Тобольск. Командир доложил об отказе системы захода ИЛС. Борт проследовал на запасной аэродром в Тюмень», — говорится в сообщении telegram-канала.

Ранее агентство писало, что 29 августа из Тюмени вовремя не вылетел борт на Москву. Изначально рейс задержали на 4,5 часа, затем — еще почти на семь.