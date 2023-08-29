Мужчина угрожал взорвать летевший из Новосибирска самолет

Пассажир самолета, следовавшего в Красноярск, устроил на борту дебош. Об этом сообщает издание «Борус».

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Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 августа на борту авиакомпании «Сибирь», летевшем из Новосибирска в Красноярск. По информации СМИ, 39-летний пассажир, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно ругался, хватал стюардесс за одежду, пытался устроить драку, а также угрожал взорвать самолет.