В Курской области предотвращена диверсия на железной дороге

В Курской области неизвестные вбили деревянные палки в стрелочный перевод на железной дороге, который вел к военному аэродрому, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, днем 28 августа стрелки военизированной охраны, сопровождавшие на военный аэродром состав с цистернами реактивного топлива для самолетов, обнаружили на железной дороге вбитые в перевод и засыпанные ветками деревянные палки.

На место вызвали кинологов. Собаки обследовали находку, взрывчатых веществ на месте не нашли, поезд продолжил двжения после освобождения путей.

Полиция ищет диверсантов.

29 августа ФСБ сообщила о задержании жителя Калужской области, планировавшего совершить теракт в Калуге и уехать на Украину воевать в рядах батальона «Азов» (организация запрещена в России).