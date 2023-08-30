ФСБ пресекла попытку организации канала сбыта оружия и боеприпасов в ДНР

ФСБ пресекла попытку организации канала сбыта оружия и боеприпасов в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по ДНР.

По данным ведомства, силовики задержали граждан, которые приехали в зону специальной военной операции и планировали незаконно продавать оружие и боеприпасы.

У одного из фигурантов изъяли четыре автомата АК-74 и АК-12 и четыре магазина для автоматов, гранату Ф-1 и 71 патрон. По факту произошедшего возбуждено дело по части 5 статьи 222 («Незаконные приобретения, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов») УК РФ.