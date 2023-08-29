Открывший стрельбу по приставам житель ЯНАО протестовал против переселения

«В судебном решении было прописано выселение из ветхого аварийного жилья с предоставлением другого, улучшенного жилья, которое ему действительно было выделено, и даже большей площади. Решение об аресте имущества мужчины не принималось. Сайткулов отказался от переселения и встретил приставов «агрессивным протестом», несколько раз выстрелив из огнестрельного оружия. Одна из пуль попала в его автомобиль «Нива», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе УФССП по ЯНАО.