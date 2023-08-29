В турецком Белеке зафиксирована вспышка ротавируса

Вспышка ротавируса произошла в турецком Белеке. Как сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на российских туристов, несколько детей увезли в больницу сотрудники скорой помощи.

По мнению отдыхающих, они заразились кишечным гриппом во время купания в море — сразу после него у них началась сильная рвота и диарея. Некоторые заболевшие обращаются к врачам. По словам туристов, сейчас случаи заболевания фиксируются по всему побережью Белека.

Одна из россиянок рассказала, что медики госпитализировали ребенка из ее отеля. Пока она была в больнице, в медицинское учреждение привезли еще четверо несовершеннолетних.