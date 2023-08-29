В Омской области ФСБ задержала агента украинских спецслужб

В Омской области сотрудники регионального управления ФСБ России задержали агента украинских спецслужб, которому поручалось повреждать или уничтожать объекты критической инфраструктуры. Об этом 29 августа заявила представитель ведомства Ирина Руснак.

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Со своей стороны, в управлении МВД по региону уточнили, что им оказался 21-летний местный житель, которого обвинили в умышленном поджоге релейного шкафа.

А в ФСБ рассказали, что фигурант, будучи сторонником неонацистской идеологии, получал задания от кураторов из украинских спецслужб по ведению разведки в окружении российских военных частей, а также повреждению и уничтожению объектов критической инфраструктуры.

«Задержанный дал признательные показания», — цитирует ТАСС сообщение.