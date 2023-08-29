В Омской области ФСБ задержала агента украинских спецслужб
В Омской области сотрудники регионального управления ФСБ России задержали агента украинских спецслужб, которому поручалось повреждать или уничтожать объекты критической инфраструктуры. Об этом 29 августа заявила представитель ведомства Ирина Руснак.
Со своей стороны, в управлении МВД по региону уточнили, что им оказался 21-летний местный житель, которого обвинили в умышленном поджоге релейного шкафа.
А в ФСБ рассказали, что фигурант, будучи сторонником неонацистской идеологии, получал задания от кураторов из украинских спецслужб по ведению разведки в окружении российских военных частей, а также повреждению и уничтожению объектов критической инфраструктуры.
«Задержанный дал признательные показания», — цитирует ТАСС сообщение.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, его также обвиняют в диверсии и участии в террористической организации.