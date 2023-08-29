ФСБ предотвратила теракт на объекте критической инфраструктуры

ФСБ задержала жителя Калужской области, который намеревался совершить теракт на объекте критической инфраструктуры, а также выехать из страны и вступить в "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Соответствующую новость сообщили РИА Новости.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Калужской области, который инициативно установил и поддерживал связь с представителями украинского военизированного формирования, а также по их заданию намеревался совершить террористический акт», - пояснили в спецслужбе.

По информации ФСБ России, подозреваемый хотел поехать на Украину для участия в боевых действиях в составе «Азова»*, но перед отъездом по заданию боевиков подготовил теракт на одном из «объектов критической инфраструктуры» города.

При обыске в оборудованном им тайнике были найдены компоненты самодельного взрывного устройства, а также инструкции по изготовлению бомбы и переписка с украинским координатором.

Уголовное дело возбуждено по нескольким статьям Уголовного кодекса России, в том числе: «Приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника», «Приготовление к совершению террористического акта», «Участие в деятельности террористической организации», пишут «Известия».

Сам задержанный, по данным издания, рассказал о том, что после начала спецоперации на Украине перечислял деньги украинской организации, а также оставил свои контакты, и с ним связался человек по имени Тарас.

Ранее ФСБ России выявила агентурную сеть Службы безопасности Украины (СБУ), которая должна была совершать теракты в Запорожской области. Исполнителей принуждали к сотрудничеству путем угроз и шантажа. После согласия содействовать они следили за передвижением военной техники, уточняли адреса проживания и личные автомобили руководства региона.