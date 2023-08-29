Три автомобиля сгорели дотла на Рублевском шоссе в Москве. Видео публикует РЕН ТВ. Инцидент произошел ночью 29 августа возле дома № 97. Общая площадь возгорания составила девять квадратных метров.

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По данным канала, пострадавших в результате случившегося нет. Причины возгорания устанавливаются.

Накануне крупный пожар произошел в Москве на ВДНХ. На кадрах. распространившихся в Сети, видны поднимающиеся столбы густого черного дыма возле колеса обозрения. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Из административного здания спасатели эвакуировали порядка 200 человек.

Также в понедельник 28 августа сообщалось о пожаре в Красногорске. Он произошел утром на крыше жилого дома и охватил порядка тысячи квадратных метров. Огонь перекинулся на балкон одной из квартир. Спасатели эвакуировали жильцов. Один из сотрудников МЧС получил травмы.