Расследованием неуплаты налогов блогером Валерией Чекалиной (Лерчек) будет заниматься следователь, который вел дело о хищениях на космодроме «Восточный». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Блогера и ее мужа Артема Чекалина обвиняют в неуплате 311 млн рублей налогов и легализации доходов на сумму свыше 130 млн рублей. При этом адвокат Чекалиных заявлял, что супруги полностью погасили задолженность перед налоговой службой.

По данным Telegram-канала Mash, дело блогера было забрано у московских следователей в аппарат ГСУ СК России «из-за ущерба, который нанесен экономической системе».

«В отношении Чекалиной заведено еще одно уголовное дело — за «отмывание денежных средств в особо крупном размере»», - утверждает канал.