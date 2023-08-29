Уточняется, что дело завели за «отмывание денежных средств в особо крупном размере». Так, Чекалина вывела за рубеж 130 миллионов рублей. Уголовное дело передали на федеральный уровень. Теперь расследованием мошеннических схем блогера займется следователь, который вел дело о хищениях на космодроме Восточный.

Напомним, что семья Чекалиных находится под следствием по обвинению в легализации 130 миллионов рублей, а также в уклонении от уплаты налогов. Блогеры попыталась скрыть от казны 311 миллионов рублей. В связи с этим были возбуждены уголовные дела, а суд запретил семье Лерчек пользоваться интернетом, мобильным телефоном и почтой, а также покидать дом.