В Красноярске арестовали подростка по делу о подготовке теракта на рынке
В Красноярске арестовали 16-летнего школьника по подозрению в подготовке теракта на местном рынке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных данных.
По словам собеседника агентства, подростка задержали в момент, когда он покупал компоненты для самодельного взрывного устройства.
По данным правоохранителей, подросток собирался устроить взрыв на рынке в Кировском районе. Во время обыска у него нашли химические вещества и дымовые шашки.
Против него возбудили уголовное дело, школьник арестован.
Ранее суд приговорил двух подростков, готовивших теракт в паспортно-визовом центре Новосибирска, к трем и четырем годам в воспитательной колонии. Подростки планировали устроить взрыв в августе 2022 года по мотивам национальной ненависти к мигрантам из Центральной Азии.