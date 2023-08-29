В Красноярске арестовали подростка по делу о подготовке теракта на рынке

В Красноярске арестовали 16-летнего школьника по подозрению в подготовке теракта на местном рынке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных данных.

По словам собеседника агентства, подростка задержали в момент, когда он покупал компоненты для самодельного взрывного устройства.

По данным правоохранителей, подросток собирался устроить взрыв на рынке в Кировском районе. Во время обыска у него нашли химические вещества и дымовые шашки.

Против него возбудили уголовное дело, школьник арестован.