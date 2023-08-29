На Ямале задержали открывшего стрельбу из-за выселения мужчину

В пригороде Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ) задержали мужчину, который начал стрелять в ответ на требование судебных приставов выселиться из аварийного дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

28 августа 61-летний мужчина, живущий в поселке СУ-952, отказался говорить с судебными приставами, которые приехали, чтобы его выселить. Как рассказали приставы, ему предложили переехать в новостройку по программе переселения. В ответ на требование о выселении мужчина выстрелил из ружья в воздух, потом поджег свою машину, а затем закрылся в доме.

Против него возбудили уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.