Над Тульской областью ПВО уничтожила два украинских беспилотника

МО: Над Тульской областью средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника
Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать объекты Российской Федерации беспилотными летательными аппаратами. Они были уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны над Тульской областью, сообщили в Минобороны РФ.
— Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотные летательные аппараты были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Тульской области, — отметили в оборонном ведомстве.
Накануне, 28 августа, средства ПВО уничтожили вражеский беспилотник над Белгородской областью. В тот же день ранее российские истребители подняли в воздух над Крымом из-за двух американских БПЛА. В результате работы ПВО летательные аппараты изменили направление и покинули районы ведения воздушной разведки.
22 августа над акваторией Черного моря средства контроля воздушного пространства ВКС РФ зафиксировали полет двух беспилотников MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar, которые занимались сбором данных в районе Крымского полуострова. С целью пресечения возможного нарушения госграницы РФ и противодействия ведению БПЛА разведки был выполнен подъем двух российских истребителей из состава дежурных сил противовоздушной обороны.