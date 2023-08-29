Над Тульской областью ПВО уничтожила два украинских беспилотника

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать объекты Российской Федерации беспилотными летательными аппаратами. Они были уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны над Тульской областью, сообщили в Минобороны РФ.

— Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотные летательные аппараты были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Тульской области, — отметили в оборонном ведомстве.

Накануне, 28 августа, средства ПВО уничтожили вражеский беспилотник над Белгородской областью. В тот же день ранее российские истребители подняли в воздух над Крымом из-за двух американских БПЛА. В результате работы ПВО летательные аппараты изменили направление и покинули районы ведения воздушной разведки.