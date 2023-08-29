В Томске проверяют информацию о минировании офисов МФЦ

Офисы МФЦ в Томске проверяют правоохранительные органы из-за сообщения о минировании. Сообщение заведомо ложное, сообщили ТАСС в пресс-службе обладминистрации.

"Сегодня, 29 августа, поступило заведомо ложное сообщение о минировании офисов МФЦ. Правоохранительные органы проводят мероприятия по проверке поступившей информации. Угроз безопасности нет", - сказали в пресс-службе, уточнив, что сообщение поступило в систему МФЦ.

По сообщениям в соцсетях, из бизнес-центра "Красное знамя", в котором находится один из офисов МФЦ, были эвакуированы все посетители.