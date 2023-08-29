В аэропорту Екатеринбурга внепланово сели четыре лайнера
Из-за сложных метеоусловий в Тюмени и Уфе в екатеринбургском аэропорту Кольцово внепланово сели четыре самолета из Москвы, Еревана и Нижневартовска. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Кольцово.
«На запасной аэродром в Кольцово прибыли четыре лайнера из-за сложных метеоусловий в Тюмени и Уфе. Это рейсы DP-449 и SU-1568 из Москвы, WZ-4674 из Еревана и IО-206 из Нижневартовска», — говорится в сообщении.
Представители авиакомпаний работают с пассажирами. Екатеринбургский аэропорт работает в штатном режиме.
«В настоящее время самолеты готовятся к вылету в пункты назначения», — добавили в пресс-службе Кольцово.