В аэропорту Екатеринбурга внепланово сели четыре лайнера

«На запасной аэродром в Кольцово прибыли четыре лайнера из-за сложных метеоусловий в Тюмени и Уфе. Это рейсы DP-449 и SU-1568 из Москвы, WZ-4674 из Еревана и IО-206 из Нижневартовска», — говорится в сообщении.