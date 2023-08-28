Открывший стрельбу по приставам в Ноябрьске сдался силовикам

Мужчину, который забаррикадировался в доме и открыл огонь по судебным приставам в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) задержали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что мужчина был обезврежен. Кроме того, перед этим злоумышленник попытался сжечь собственный дом, однако пожар был быстро потушен. В результате задержанный получил несколько ожогов, сотрудники правоохранительных органов не пострадали.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ – «Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Максимальный срок по этой статье – лишение свободы сроком до пяти лет.