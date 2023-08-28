У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,9 зарегистрировали у побережья Индонезии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 200 км к северу от Матарама с населением около 318 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 518 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.