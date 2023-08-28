Открывший стрельбу по приставам в Ноябрьске сдался силовикам

Марат Сайткулов, устроивший стрельбу в Ноябрьске, сдался правоохранительным органам. Силовики пошли на штурм после того, как мужчина поджог дом в котором находился.

«Мужчина, устроивший сегодня стрельбу в Ноябрьске задержан. Он поджог дом, в котором находился, но сотрудники полиции пошли на штурм и вытащили его из огня», — сообщает telegram-канал «Ямал-Медиа | Салехард | Надым | Новый Уренгой | Ноябрьск».

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске 62-летний Марат Сайткулов выстрелил в воздух и поджог свой автомобиль в ответ на требование судебных приставов о выселение из аварийного жилья. Переговоры с мужчиной длились восемь часов. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на жизнь представителей власти».