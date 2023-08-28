Россиянин похитил свою дочь в Литве и вывез в Россию

Мужчина вывез свою новорожденную дочь из Литвы в Россию, отобрав ее у матери ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

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По данным источника, 27-летняя жительница Клайпедского уезда обратилась в полицию, когда отец ее 9-месячной дочери не вернул ребенка после встречи в оговоренное время. Как уточняется, родители младенца жили не вместе, и с девочкой мужчина виделся очень редко.

Правоохранители выяснили, что в день похищения он пересек границу Литвы и России, проходящую по реке Северная (Скирвите), на резиновой лодке вместе с ребенком. Также известно, что отец девочки имеет и российское, и литовское гражданство. В результате пересечения границы мужчина был задержан российскими пограничниками.