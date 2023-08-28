Матроса Балтийского флота обвинили в госизмене

Следователи ФСБ завершили расследование уголовного дела в отношении военнослужащего Балтийского флота, предъявив матросу в окончательной редакции обвинение в совершении государственной измены. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Егор Сергеевич Тюкин, военнослужащий рядового состава Балтийского флота, обвиняется в государственной измене. Его уголовное дело уже передано в военный суд для рассмотрения", - сказал собеседник агентства.

Дело в отношении матроса поступило во 2-й Западный окружной военный суд, подтвердили ТАСС в пресс-службе суда. "Оно будет слушаться в закрытом режиме", - добавили там. Военный суд приступит к рассмотрению дела по существу 19 сентября.