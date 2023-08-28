Бывшую российскую преподавательницу осудили за взятки

В Саратове суд признал виновной в получении взяток бывшую преподавательницу учреждения среднего профессионального образования. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

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Ее приговорили к трем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и лишением права заниматься педагогической деятельностью в течение двух с половиной лет.

По данным следствия, с 2018 по 2020 год женщина взяла от четырех студентов более 61 тысячи рублей за сдачу зачетов и экзаменов по различным дисциплинам и написанию дипломных работ. Деньги она получала как наличными, так и на банковский счет.