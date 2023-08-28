В Липецке 18-летний юноша ограбил школьника, забрав у него оружие

Молодой человек ограбил подростка под угрозой применения силы в липецком парке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по области.

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Инцидент произошел еще 8 июля на скейт-площадке в парке Победы. Как установило следствие, 18-летний юноша открыто похитил пневматический пистолет у 15-летнего подростка и скрылся.

Несовершеннолетний рассказал, что незнакомец пригрозил причинить ему физический вред, поэтому он предпочел отдать злоумышленнику оружие, необходимое для занятий в спортивной секции.

В отношении подозреваемого в грабеже с угрозой применения насилия возбудили уголовное дело. Молодой человека задержали, он, как оказалось, уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Вину в совершении последнего преступления задержанный признал лишь частично и рассказал свою версию произошедшего.