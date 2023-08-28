В Москве женщина объяснила «затмением» кражу телефона в метро

В московском метро женщина украла у спящего пассажира телефон и объяснила свой поступок «затмением». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел ночью между станциями «Филатов луг» и «Бульвар Рокоссовского» Сокольнической линии.

«Предварительно установлено, что 42-летняя жительница Санкт-Петербурга, находясь в вагоне электропоезда, заметила спящего юношу. На сиденье рядом с ним лежал мобильный телефон. Женщина похитила гаджет и спрятала его в свою сумку», — говорится в тексте.

Момент кражи попал на записи видеонаблюдения в вагоне. Позже, обнаружив пропажу телефона, в полицию также обратился 18-летний житель Москвы. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о краже.

Через время женщину задержали на территории Юго-Западного административного округа Москвы. К этому времени она прожала похищенный телефон и потратила полученные за него деньги.

«Я не знаю, моментальное затмение какое-то», — ответила она на вопрос полицейских о причинах своего поступка.