В Хургаде подтвердили пропажу россиянки

Атташе российского генерального консульства в египетском городе Хургада Алексей Жиляев заявил, что во время дайвинга в Красном море пропала гражданка России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Двадцать пятого августа проживающая в Санкт-Петербурге гражданка России пропала без вести во время совместного с мужем глубоководного погружения, которое происходило в Красном море вблизи города Хургада», – заявил он.

Уточняется, что супруги погрузились на глубину около 122 метров, когда оба потеряли сознание. Мужчина смог прийти в себя и выплыть, но местонахождение женщины остаётся неизвестным.

«По словам генпрокурора Хургады, с которым генконсульство находится в постоянном контакте, местные спасательные службы продолжают поиски, однако результатов пока нет», – добавил Жиляев.

По его словам, генконсульство России отправило в МИД Египта просьбу разъяснить ситуацию с пропажей россиянки.