Суд арестовал еще двоих фигурантов дела об отравлении 40 человек в кафе Москвы

Арестованы еще двое фигурантов дела об отравлении более 40 человек в кафе «Бистро-24» на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«С учетом позиции прокуратуры Северного административного округа суд избрал в отношении еще двух фигурантов уголовного дела меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 октября – это 51-летний генеральный директор частной организации-поставщика и 42-летний закупщик мясной продукции – замороженной курицы в бобинах для вертела для изготовления продукта быстрого питания – шаурмы. Мужчинам предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»)», – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что ранее в отношении их сообщницы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

«Свою вину все трое не признают. Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре Москвы», – заключили в ведомстве.

Ранее в порядке ст. 91 УПК РФ были задержаны директор данной точки питания и владелец точки по продаже мясной продукции, судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса данные фигуранты вину не признали. Кроме того, задержаны генеральный директор, его заместитель и сотрудник частной организации по производству мясной продукции, используемой для приготовления шаурмы в точке питания.