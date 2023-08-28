На Урале будут судить скрывавшегося несколько лет от призыва уклониста

В Челябинской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Магнитогорска, который обвиняется в уклонении от призыва на военную службу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, с 2019 года молодой человек не являлся по врученным повесткам в военкомат для прохождения мероприятий, связанных с призывом.

Теперь его дело направлено для рассмотрения в суд. По вменяемой статье россиянину грозит штраф до 200 тысяч рублей или принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы до двух лет.