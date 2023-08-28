Шестилетний мальчик ранил ножом девочку в Саратовской области

«Другой мальчик вынес во двор нож. Сын попросил посмотреть. В тот момент пришла та самая девочка. Сын сказал: «Уходи с нашего двора». В ответ она ударила его сумкой по голове. Он автоматически вытянул руку с ножом к ней, а она замахнулась второй раз сумкой и напоролась на этот нож», — рассказала женщина.