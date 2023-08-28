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Во Владимире произошел пожар рядом с ТЦ «Ивановские мануфактуры»

Во Владимире загорелись складские помещения поблизости от ТЦ «Ивановские мануфактуры». Об этом сообщают «Владимирские новости».

Видео пожара попали в социальные сети. На них можно увидеть густые клубы тёмного дыма, идущие от складских помещений.

Информацию о ЧП также подтвердили в пресс-службе регионального управления МЧС. Там также добавили, что пожар, предположительно, начался на складе компьютерной техники по адресу улица Куйбышева, дом 18.

В данный момент пожар локализован. Сотрудникам МЧС удалось не допустить дальнейшего распространения огня. Уточняется, что в ликвидации участвовало 40 человек личного состава МСЧ, а также 12 единиц техники. Информации о причинах пожара, как и о пострадавших, пока не поступало.

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