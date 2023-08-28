Семилетний ребенок упал в яму с кипятком в Москве

На Саратовской улице в Москве ребенок провалился в яму с горячей водой, которая образовалась из-за прорыва трубы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

© Газета.Ru

Инцидент произошел возле школы № 1208, мальчик не заметил яму с водой и упал вниз. Выбраться ребенку помогли прохожие, пострадавший с ожогами госпитализирован в медицинское учреждение.