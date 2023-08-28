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Семилетний ребенок упал в яму с кипятком в Москве

На Саратовской улице в Москве ребенок провалился в яму с горячей водой, которая образовалась из-за прорыва трубы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Семилетний ребенок упал в яму с кипятком в Москве
© Газета.Ru

Инцидент произошел возле школы № 1208, мальчик не заметил яму с водой и упал вниз. Выбраться ребенку помогли прохожие, пострадавший с ожогами госпитализирован в медицинское учреждение.

По информации Telegram-канала 112, яма образовалась из-за прорыва горячей воды., который привел к провалу грунта. По предварительной информации, мальчик получил сильнейшие ожоги ноги.

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