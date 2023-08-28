Заместитель начальника управления спецсвязи Службы безопасности Украины (СБУ) полковник Дмитрий Бакаев совершил самоубийство, обвинив в предсмертной записке руководство в постоянных унижениях. Об этом сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, Бакаев был найден в своем рабочем кабинете. Рядом с телом была обнаружена предсмертная записка в виде рапорта, адресованная главе спецслужбы Василию Малюку. В ней офицер обвинил руководство за предвзятое отношение и постоянное унижение чести и достоинства.