В Нижегородской области ограбление ювелирного магазина попало на видео, а грабителя задержал бывший полицейский. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел в магазине подарков и сувениров «Вещь» в Кулебаках. Посетитель рассматривал ювелирные украшения в витрине и попросил продавщицу показать понравившиеся ему изделия поближе. Женщина согласилась и выложила их перед потенциальным покупателем. Мужчина якобы продолжил выбирать драгоценности, но, едва осмотревшись и убедившись в отсутствии свидетелей, схватил лоток с золотом стоимостью 370 тыс. руб. и выбежал из помещения.