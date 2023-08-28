Полицейский на пенсии задержал грабителя с золотыми цепочками на 370 тысяч рублей
В Нижегородской области ограбление ювелирного магазина попало на видео, а грабителя задержал бывший полицейский. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.
Инцидент произошел в магазине подарков и сувениров «Вещь» в Кулебаках. Посетитель рассматривал ювелирные украшения в витрине и попросил продавщицу показать понравившиеся ему изделия поближе. Женщина согласилась и выложила их перед потенциальным покупателем. Мужчина якобы продолжил выбирать драгоценности, но, едва осмотревшись и убедившись в отсутствии свидетелей, схватил лоток с золотом стоимостью 370 тыс. руб. и выбежал из помещения.
Сотрудница ювелирного магазина бросилась в погоню, но остановить грабителя смог, по данным источника, лишь 54-летний бывший инспектор ППС. Мужчина обезвредил злоумышленника и передал полицейским.
Задержанный подтвердил показания продавца своим чистосердечным признанием.