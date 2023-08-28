Для ранившего в голову девочку уральского стрелка запросили восемь лет колонии

В Алапаевском городском суде закончилось судебное следствие по делу местного жителя, в июне 2022 года ранившего в голову 10-летнюю девочку. Мужчина обвиняется по части 2 статьи 213 (хулиганство с применением насилия к гражданину и оружия) и пунктам "б, в, д, з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого, опасного для жизни вреда здоровью ребенка, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений, с применением оружия).

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В ходе прений сторон государственный обвинитель потребовал для 51-летнего подсудимого восемь лет колонии общего режима, а также просил удовлетворить гражданский иск потерпевшей стороны на 1 миллион рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Прокурор представил доказательства того, что 22 июня прошлого года в селе Нижняя Синячиха в период с 20.00 до 21.00 подсудимый, находясь в ограде дома №18 по улице Крестьянская, выстрелил из охотничьего длинноствольного карабина ТОЗ-16 (калибр 5,6 миллиметра) в сторону дома № 10 по улице Красноармейская, около которого находились три ребенка. Выпущенная им пуля попала девочке в голову, нанеся ее здоровью тяжкий вред.

По словам подсудимого, он хотел подстрелить коршуна.

Ранее отец раненой школьницы рассказывал, что его дочери из-за начавшейся гангрены пришлось удалить часть черепа, также девочке придется жить с застрявшей в мозге пулей.