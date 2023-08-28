В Краснодаре неизвестные за 30 секунд похитили 4-летнюю девочку из машины ее матери

Неизвестные похитили ребенка на парковке краснодарского ТЦ. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на комментарий пресс-службы городского УМВД.

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Как рассказала мать пострадавшей, неизвестные выкрали ее четырехлетнюю дочь буквально за 30 секунд. Все произошло около торгового центра, куда семья приехала за покупками.

По словам женщины, на месте действовали трое злоумышленников, один из которых схватил ее за руки, другой толкнул на асфальт ее сестру, а третий — вытащил дошкольницу из автомобиля. Затем похититель отнес ее дочь в свою машину, а его подельники продолжали сдерживать сопротивление матери, которая с самого начала была уверена в причастности к преступлению своего бывшего мужа.

После того, как похитители скрылись, женщина обратилась в полицию и указала на главного подозреваемого. Она объяснила, что на бракоразводном процессе бывшие супруги делили ребенка, но суд встал на сторону матери, а мужчина проиграл.

О произошедшем на парковке женщина рассказала и в социальных сетях, где также распространила ориентировку и нашла очевидцев инцидента.

Девочку обнаружили у отца спустя сутки после похищения.

«Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает», – заключили правоохранители.

К настоящему времени полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.