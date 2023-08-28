На кровле одного из зданий ВДНХ в Москве произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным агентства, площадь возгорания составила десять квадратных метров. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 200 человек. Информации о пострадавших нет.

Отмечается, что изначально возгорание имело повышенный ранг сложности, но его понизили после разведки. Огонь быстро локализовали.

Согласно информации Telegram-канала SHOT, пожар произошел в павильоне №1. По данным из других источников, в здании располагаются административные органы ВДНХ и столовая.