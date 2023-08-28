Жительница Магадана случайно сбила медведя
В Магадане в воскресенье вечером, 27 августа, произошла дорожная авария - девушка, управляя транспортным средством, сбила медведя, сообщило областное управление ГИБДД.
Об инциденте стало известно только в понедельник.
«Поступило сообщение о ДТП на 2019-м километре федеральной автодороги "Колыма". <...> 21-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Caldina, совершила наезд на дикое животное – медведя», - подчеркнуло областное управление.
Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту дорожной аварии.
Сама девушка не пострадала, автомобиль получил повреждения. Животное сбежало с места ДТП.
Ранее стало известно, что водитель не справился с управлением и вылетел на тротуар в Калуге. В результате ДТП пострадали около 10 человек. Авария произошла на перекрестке улиц Кирова и Рылеева.