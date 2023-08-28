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В ЯНАО неизвестный открыл стрельбу по судебным приставам

В городе Ноябрьск в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) неизвестный начал стрельбу, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, сообщили в региональном управлении МВД.

Установлен факт стрельбы в городе, ведется проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Между тем в пресс-службе регионального управления ФССП сообщили, что стрельба произошла, когда приставы выехали по исполнительным действиям, но кто и в кого стрелял, пока неизвестно.

В 2021 году в Адлерском районе Сочи местный житель застрелил двух судебных приставов.