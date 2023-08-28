Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения собаки на детей в Златоусте
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на двух школьников в Златоусте (Челябинская область).
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что на крыльце школы собака напала на двух детей, которые возвращались домой после тренировки по боксу. Один ребёнок с серьёзными ранениями был госпитализирован.
Полиция установила хозяина животного, собаку забрали в приют на передержку.
Прокуратура также проверяет школу.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения собак на ребёнка в Махачкале.