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Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения собаки на детей в Златоусте

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на двух школьников в Златоусте (Челябинская область).

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения собаки на детей в Златоусте
© СК РФ

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что на крыльце школы собака напала на двух детей, которые возвращались домой после тренировки по боксу. Один ребёнок с серьёзными ранениями был госпитализирован.

Полиция установила хозяина животного, собаку забрали в приют на передержку.

Прокуратура также проверяет школу.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения собак на ребёнка в Махачкале.