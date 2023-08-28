Полуголый россиянин сорвался с балкона на 11-м этаже и попал на видео

На кадрах видно, как спасатели пытаются за ноги затащить в окно полуголого мужчину, однако он выскальзывает, но успевает зацепиться руками за карниз этажом ниже. Россиянин еще некоторое время продолжает висеть на балконе, держась за него одной рукой, после чего забирается в соседский балкон и продолжает сидеть там на корточках.