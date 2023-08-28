Напавший на журналистку Al Jazeera в Петербурге признал вину и извинился перед ней

Задержанный по подозрению в нападении на журналистку телеканала Al Jazeera Ранию Дриди в Санкт-Петербурге признал вину, раскаялся и принес извинения пострадавшей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

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Мужчина рассказал, что в момент происшествия был сильно пьян и не помнит, что спровоцировало конфликт. О том, что Дриди журналист, он в момент нападения не знал. Задержанный признался, что раньше не бил женщин.

Напомним, что инцидент произошел в ночь на 25 августа у здания бизнес-центра «Морская столица», который арендует «АО «ЧВК Вагнер Центр». Дриди вышла в эфир для арабской версии канала Al Jazeera, когда в кадр ворвался мужчина — он потребовал от журналистки говорить по-русски. После этого он ударил ее по голове и скрылся.