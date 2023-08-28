Пожар потушен в жилом доме в Красногорске
Пожарным удалось справиться с открытым огнем на крыше четырехэтажного жилого дома в подмосковном Красногорске. Об этом со ссылкой пресс-службу МЧС России пишет РИА Новости.
Сегодня стало известно, что в Красногорске в доме на улице Пионерской вспыхнул пожар. По данным источников СМИ, изначально загорелся балкон, а затем огонь перекинулся на крышу здания. Жители горящего дома были эвакуированы.
Пожар был локализован на 900 квадратных метрах.
«В 13.33 объявлена ликвидация открытого горения», - пояснил представитель МЧС.
О жертвах и пострадавших в результате пожара не сообщается.
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