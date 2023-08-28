Пожар потушен в жилом доме в Красногорске

Пожарным удалось справиться с открытым огнем на крыше четырехэтажного жилого дома в подмосковном Красногорске. Об этом со ссылкой пресс-службу МЧС России пишет РИА Новости.

Сегодня стало известно, что в Красногорске в доме на улице Пионерской вспыхнул пожар. По данным источников СМИ, изначально загорелся балкон, а затем огонь перекинулся на крышу здания. Жители горящего дома были эвакуированы.

Пожар был локализован на 900 квадратных метрах.

«В 13.33 объявлена ликвидация открытого горения», - пояснил представитель МЧС.