В Запорожской области предотвратили серию терактов накануне выборов

ФСБ России выявила агентурную сеть Службы безопасности Украины (СБУ), которая должна была совершать теракты в Запорожской области накануне выборов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, силовики задержали несколько местных жителей. Все они поддерживали связь с одним из кураторов СБУ.

«По задумке украинских спецслужб, взрывы планировалось совершить в местах плотного скопления людей. Активизация работы СБУ на этом направлении могла быть связана с предстоящими выборами в Законодательное собрание Запорожской области», — заявил источник.

Исполнителей принуждали к сотрудничеству путем угроз и шантажа. После согласия содействовать они следили за передвижением военной техники, уточняли адреса проживания и личные автомобили руководства региона. Постепенно задания становились все более серьезными: завербованные должны были транспортировать, хранить и закладывать взрывчатку, минировать машины и исполнять подрывы.