У летевшего из Стамбула россиянина изъяли швейцарские часы за миллионы рублей

Сотрудники таможни в столичном аэропорту Шереметьево изъяли у прилетевшего из Стамбула россиянина швейцарские часы за 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на Федеральной таможенной службы (ФТС).

© Федеральная таможенная служба

Уточняется, что дорогостоящий аксессуар был обнаружен, когда мужчина проходил через «зеленый коридор». Он объяснил, что приобрел часы марки Audemars Piguet в Лондоне за 42 тысячи фунтов стерлингов. При этом задержанный заверил, что не знал о необходимости декларировать товар.

«Таможенная экспертиза установила, что корпус часов изготовлен из керамики и золота 750 пробы, а с лицевой и оборотной стороны покрыт сапфировым стеклом с двусторонним антибликовым покрытием», — говорится в сообщении ведомства.

Против россиянина могут возбудить уголовное дело по статье 226.1 («Контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров») УК РФ.